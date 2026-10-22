Ruben Amorim Enggan Bahas Manchester United, Kini Fokus Tangani AC Milan

JawaPos.com - Ruben Amorim menegaskan tidak ingin terjebak dengan masa lalunya bersama Manchester United. Pelatih AC Milan itu memilih fokus mempersiapkan timnya menghadapi Bournemouth dalam lanjutan Liga Europa di Stadion Vitality, Kamis (22/10).

Amorim meninggalkan Manchester United setelah dipecat pada Januari 2026, mengakhiri masa jabatannya selama sekitar 14 bulan. Dia kemudian ditunjuk sebagai pelatih AC Milan pada Juni 2026.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Bournemouth, Amorim menegaskan bahwa pengalamannya di Manchester United tidak mengubah rasa hormat dan kecintaannya terhadap klub berjuluk Setan Merah tersebut.

“Secara keseluruhan, menurut saya, hal terpenting adalah saya berada di sini sebagai pelatih AC Milan. Saya tidak punya apa pun untuk dikatakan tentang United. Saya bisa mengatakan bahwa saya mencintai klub itu dan atmosfernya. Apa yang terjadi tidak mengubah hal tersebut,” kata Amorim, dikutip dari ESPN.

Amorim menilai setiap klub besar memiliki persoalan yang dapat muncul kapan saja. Karena itu, dia memilih mencurahkan perhatian pada tim yang kini ditanganinya ketimbang memikirkan situasi klub lain.

“Kemudian saya melanjutkan perjalanan dan sekarang saya berada di AC Milan. Saya fokus pada hal ini. Di setiap klub besar, masalah selalu bisa muncul kapan saja. Saya fokus pada tim kami sendiri dan tidak memikirkan tim lain,” tutur Amorim.

Pelatih berusia 41 tahun itu juga menegaskan bahwa pengalamannya bersama Manchester United tidak mengubah prinsip yang dipegangnya sejak pertama kali menerima pekerjaan di Inggris.

“Masa lalu saya di United tidaklah penting, apa yang saya katakan saat bergabung di sana tetap sama,” ujarnya.

Meski merasa tetap menjadi pribadi yang sama, Amorim mengakui dirinya memperoleh lebih banyak pengalaman sebagai pelatih setelah melewati masa sulit di Manchester United.