Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Rennes: Nyonya Tua Ingin Bangkit di Liga Europa

JawaPos.com —Juventus mencoba mengurangi tekanan saat menjamu Rennes di matchday ketiga Liga Europa, dini hari nanti. Kekalahan memalukan di kandang melawan Lazio coba mereka tebus di Allianz Stadium.

Si Nyonya Tua, julukan Juventus, secara mengejutkan dihajar Lazio tiga gol tanpa balas di hadapan pendukungnya sendiri pada akhir pekan.

Hasil itu bukan hanya membuat mereka makin tertinggal dari persaingan gelar Serie A, namun juga melipatgandakan tekanan bagi Luciano Spalletti dan anak asuhnya.

Bahkan, suporter Juventus mulai menyuarakan pergantian pelatih dengan nama Antonio Conte yang sedang menganggur menjadi pilihan mereka.

Petinggi Juventus masih memberikan kepercayaan penuh pada Spalletti. Namun, hasil buruk di laga nanti bisa mengubah keputusan mereka.

Makanya, Bianconeri tidak boleh lagi terpeleset jika ingin mengurangi kritik dan tekanan. Apalagi, laga ini akan kembali berlangsung di Turin.

Sejauh ini, Juventus memperlihatkan performa bagus di Liga Europa. Mereka memenangkan dua laga melawan NEC dan Celta Vigo dan kini memimpin klasemen.

Tapi apa yang terjadi pada akhir pekan sama sekali tak mencerminkan penampilan mereka di Eropa. Makanya, Spalletti secara terbuka mengeritik timnya.

“Jika Anda terlalu lambat untuk bereaksi, serta tidak menunjukkan semangat atau ritme permainan, maka taktik dan sistem menjadi tidak relevan,” tegasnya kepada DAZN.