Manchester United Dibantai Como 1-4, Brace Nico Paz Bikin Carrick Makin Tertekan

JawaPos.com - Manchester United kembali menelan kekalahan mengecewakan setelah dibantai Como dengan skor 1-4 pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027. Hasil buruk itu memperpanjang catatan tanpa kemenangan tim asuhan Michael Carrick menjadi tujuh pertandingan di seluruh kompetisi.

Bertanding di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia, Rabu (21/10/2026), Manchester United gagal mengimbangi permainan agresif Como. Tim besutan Cesc Fabregas tersebut mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan dan lini tengah Setan Merah untuk meraih kemenangan meyakinkan.

Manchester United bahkan sudah tertinggal ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Nico Paz membuka keunggulan Como melalui sepakan melengkung ke sudut atas gawang setelah mendapat terlalu banyak ruang di depan kotak penalti.

Harry Maguire gagal menutup pergerakan pemain asal Argentina tersebut sehingga Como bisa unggul cepat. Gol itu sekaligus membuat Manchester United kembali kebobolan pada awal pertandingan Liga Champions.

Nico Paz Jadi Mimpi Buruk Manchester United Como menggandakan keunggulan pada menit ke-49. Nico Paz mengirimkan umpan terobosan kepada Tasos Douvikas yang berhasil melepaskan diri dari pengawalan Matthijs de Ligt sebelum menaklukkan kiper Manchester United, Senne Lammens.

Pertandingan tersebut menjadi penampilan pertama De Ligt sebagai starter setelah absen selama 325 hari. Bek asal Belanda itu kembali mendapat kesempatan bermain setelah pulih dari masalah punggung dan operasi.

Namun, kembalinya De Ligt belum mampu memperbaiki rapuhnya pertahanan Setan Merah. Pada menit ke-57, Como kembali mencetak gol setelah Carlos Baleba kehilangan penguasaan bola di area sendiri.

Nico Paz memanfaatkan kesalahan tersebut untuk merebut bola, masuk ke kotak penalti, dan menaklukkan Lammens. Gol keduanya membuat Como unggul 3-0 dan semakin menguasai jalannya pertandingan.

Penderitaan Manchester United bertambah pada menit ke-76. Bek tengah Jacobo Ramon mencetak gol keempat Como melalui sundulan dari jarak dekat setelah menerima umpan silang Kaiki Bruno. Ramon tidak mendapatkan pengawalan yang cukup dari barisan pertahanan tim tamu.