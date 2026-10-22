Kemenangan PSG atas Barcelona Dibayar Mahal, Kvaratskhelia hingga Dembele Tumbang

Khvicha Kvaratskhelia harus tinggalkan PSG lebih awal akibat cedera. (@brfootball/X)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) mendapat kabar buruk setelah pemain sayap andalannya Khvicha Kvaratskhelia harus menjalani operasi lutut.
Cedera pemain asal Georgia itu berpotensi memaksa sang pemain mengakhiri musim lebih awal, setelah membantu PSG mengalahkan Barcelona 4-2 di Liga Champions, Rabu (21/10).
Kvaratskhelia mengalami cedera pada lutut kanan saat menghadapi Barcelona.
Kvaratskhelia harus meninggalkan lapangan sebelum pertandingan memasuki menit ke-60 akibat terkilir.
Pemain berusia 25 tahun itu bahkan tidak mampu bertumpu pada kaki yang cedera sehingga membuatnya harus dibantu saat keluar lapangan.
PSG mengonfirmasi kondisi Kvaratskhelia pada Rabu (21/10) lewat situs resminya.
Kehilangan Kvaratskhelia menjadi kerugian besar bagi tim asuhan Luis Enrique. Pasalnya, musim lalu, Kvaratskhelia tampil sebagai salah satu pemain terbaik PSG di Liga Champions.
Kvaratskhelia mencetak 10 gol dan menyumbangkan enam asis saat PSG mempertahankan gelar Liga Champions pada musim 2025/2026.
Penampilan impresifnya juga mengantarkan Kvaratskhelia masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2026.
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