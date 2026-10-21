Erik ten Hag Bicara soal Pemecatannya, Sebut Manajemen Manchester United Langgar Janji

Mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Erik ten Hag akhirnya berbicara lebih terbuka mengenai masa baktinya di Manchester United.
Dalam wawancara langka, mantan pelatih Setan Merah itu mengaku kecewa dengan keputusan manajemen klub, terutama penjualan Scott McTominay yang bertentangan dengan kesepakatan mereka.
Ten Hag mengambil alih Manchester United pada 2022, tetapi dipecat oleh petinggi INEOS pada Oktober 2024 setelah tim mencatatkan hasil buruk.
United hanya meraih tiga kemenangan dari sembilan pertandingan pertama mereka di Liga Premier saat itu.
Menurut Hans Kraay Jr, mantan rekan setim sekaligus sahabat dekat Ten Hag, pelatih asal Belanda tersebut sangat terpukul oleh keputusan United untuk memecatnya.
Dalam wawancara dengan The Athletic, Ten Hag mengungkapkan bahwa kekecewaannya bukan hanya berkaitan dengan pemecatan, tetapi juga janji-janji manajemen yang tidak ditepati.
Ten Hag mengungkapkan, sempat meminta kontrak tambahan satu tahun setelah United mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak.
Keputusan itu diambil hanya beberapa minggu setelah Setan Merah mengalahkan Manchester City di final Piala FA.
Pembicaraan mengenai masa depannya berlangsung saat liburan di Ibiza. Ten Hag mengatakan, ingin memiliki kepastian dan dukungan dari manajemen sebelum melanjutkan pekerjaannya di Old Trafford.
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