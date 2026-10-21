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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.56 WIB

Kepentingan Siaran TV, Barcelona Memakai Jersey Oranye saat Menghadapi PSG di Liga Champions

Barcelona diwajibkan UEFA kenakan jersey oranye saat menghadapi PSG di Parc des Princes untuk kepentingan siaran televisi. (ig @fcbarcelona)&nbsp; - Image

Barcelona diwajibkan UEFA kenakan jersey oranye saat menghadapi PSG di Parc des Princes untuk kepentingan siaran televisi. (ig @fcbarcelona)&nbsp;

JawaPos.com - UEFA mewajibkan Barcelona mengenakan jersey oranye terang yang pernah mereka gunakan saat menghadapi PSG musim lalu pada pertandingan Liga Champions, Selasa (20/10) malam. 

Keputusan tersebut cukup unik mengingat Barcelona sebenarnya memiliki tiga pilihan seragam untuk musim ini.

Namun, jersey kandang khas Blaugrana, seragam kedua berwarna hitam dan ungu yang didedikasikan untuk Kobe Bryant, serta seragam alternatif berwarna biru tidak dapat digunakan dalam pertandingan tersebut.

Melansir Sport Bible, ketiga seragam itu tidak memenuhi kriteria televisi dan kebutuhan untuk membedakan warna kedua tim secara jelas selama pertandingan berlangsung.

Karena itu, Barcelona harus kembali menggunakan seragam oranye dari musim sebelumnya.

Jersey tersebut merupakan bagian dari koleksi Nike Total 90 yang terinspirasi estetika sepak bola awal 2000-an.

Pilihan seragam itu juga muncul dalam materi promosi resmi klub menjelang pertandingan, dengan Lamine Yamal, Pedri, dan Anthony Gordon tampil mengenakannya.

Sementara itu, hasil pertandinga mengecewakan Barcelona setelah kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain. 

Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif pertama Barcelona musim ini setelah mengawali kompetisi dengan catatan impresif.

Pelatih Barcelona Hansi Flick menilai pertandingan berlangsung menarik, tetapi PSG menunjukkan kualitas yang lebih baik, terutama dalam memanfaatkan situasi transisi.

Melansir Barca Blaugranes, pelatih asal Jerman itu juga menegaskan bahwa Barcelona harus mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

“Itu pertandingan yang fantastis. Pada akhirnya, PSG menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Kami kalah dalam pertandingan ini, tetapi kami belajar banyak darinya,” katanya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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