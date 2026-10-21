Kepentingan Siaran TV, Barcelona Memakai Jersey Oranye saat Menghadapi PSG di Liga Champions

JawaPos.com - UEFA mewajibkan Barcelona mengenakan jersey oranye terang yang pernah mereka gunakan saat menghadapi PSG musim lalu pada pertandingan Liga Champions, Selasa (20/10) malam.

Keputusan tersebut cukup unik mengingat Barcelona sebenarnya memiliki tiga pilihan seragam untuk musim ini.

Namun, jersey kandang khas Blaugrana, seragam kedua berwarna hitam dan ungu yang didedikasikan untuk Kobe Bryant, serta seragam alternatif berwarna biru tidak dapat digunakan dalam pertandingan tersebut.

Melansir Sport Bible, ketiga seragam itu tidak memenuhi kriteria televisi dan kebutuhan untuk membedakan warna kedua tim secara jelas selama pertandingan berlangsung.

Karena itu, Barcelona harus kembali menggunakan seragam oranye dari musim sebelumnya.

Jersey tersebut merupakan bagian dari koleksi Nike Total 90 yang terinspirasi estetika sepak bola awal 2000-an.