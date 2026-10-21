Phil Foden Cetak Hattrick, Nikmati Peran False Nine saat Manchester City Kalahkan AEK Athena

JawaPos.com-Phil Foden sukses mencetak hattrick saat membawa Manchester City meraih kemenangan melawan AEK Athena di pertandingan ketiga Liga Champions.

Laga yang berakhir dengan skor 5-1 tersebut dimainkan di Etihad Stadium, Rabu (21/10).

Selama pertandingan, Phil Foden sangat menikmati peran sebagai false nine.

Dia memuji kerja keras para pemain yang terus berusaha mengancam pertahanan AEK Athena.

"Saya sangat menikmati pertandingan itu. Para pemain hebat... kami menunjukkan tekad," tutur Phil Foden.

"Memang terkadang tidak cantik, kami melakukan umpan-umpan yang ceroboh, tetapi kami tetap berpegang pada rencana, terus berjuang dan akhirnya membongkar pertahanan mereka," kata Phil Foden kepada TNT Sports yang dikutip laman UEFA, Rabu (21/10).

Tiga gol dicetak Foden pada menit ke-34, 65, dan 76.

Pemain 26 tahun tersebut memilih gol kedua menjadi gol favoritnya yang dilakukannya setelah melepaskan tendangan keras hasil umpan Rico Lewis.