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Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Cekik Lamine Yamal, Gelandang Real Betis Facundo Bernal Diskors Empat Pertandingan

Facundo Bernal diskors 4 laga usai cekik Lamine Yamal. (@brfootball/X) - Image

Facundo Bernal diskors 4 laga usai cekik Lamine Yamal. (@brfootball/X)

JawaPos.com - Gelandang Real Betis Facundo Bernal dijatuhi sanksi larangan bermain selama empat pertandingan oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) pada Rabu (21/10).

Hukuman itu diberikan setelah Facundo Bernal mendapat kartu merah saat Real Betis kalah 2-5 dari Barcelona pada Sabtu (17/10).

Dilansir dari Reuters, Bernal diusir dari lapangan pada menit ke-54, tidak lama setelah Real Betis mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dalam laga pekan ke-9 La Liga Spanyol

Dalam laporan disiplin yang diterbitkan, RFEF menyatakan Bernal mencengkeram leher penyerang Barcelona Lamine Yamal sebelum menanduk dua kali.

Komite Disiplin menilai tindakan gelandang berusia 23 tahun itu sebagai aksi penyerangan yang terjadi ketika bola tidak dalam permainan.

Berdasar aturan disiplin RFEF, tindakan semacam itu dapat berujung pada larangan bermain selama empat hingga 12 pertandingan.

Bernal sendiri dijatuhi hukuman minimum, yakni larangan tampil dalam empat laga.

Sanksi itu membuatnya harus absen saat Real Betis menghadapi Celta Vigo, Malaga, Elche, dan rival sekota mereka, Sevilla, dalam pertandingan derbi pada 23 November.

Sementara itu, Yamal menerima kartu kuning karena mendorong Bernal sebelum insiden itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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