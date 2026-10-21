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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 04.53 WIB

Prediksi Montevideo City Torque vs Atletico Mineiro: Laga Penentu ke Final Copa Sudamericana

Montevideo City Torque akan menghadapi Atletico Mineiro dalam penentuan ke Final Copa Sudamericana. (Istimewa) - Image

Montevideo City Torque akan menghadapi Atletico Mineiro dalam penentuan ke Final Copa Sudamericana. (Istimewa)

JawaPos.com - Montevideo City Torque akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Atletico Mineiro pada leg kedua semifinal Copa Sudamericana 2026.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Centenario, Kamis (22/10) kick off 05.00 WIB.

Tuan rumah harus mengejar ketertinggalan agregat tiga gol untuk menjaga peluang lolos ke final. Atletico Mineiro datang dengan modal kemenangan 3-0 pada leg pertama.

Hasil tersebut membuat wakil Brasil itu berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman. Sementara Montevideo City Torque dituntut tampil maksimal jika ingin membalikkan keadaan di hadapan pendukung sendiri.

Montevideo City Torque memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Selain harus banyak cetak gol, mereka juga perlu memastikan lini belakang tidak mudah ditembus serangan lawan.

Bermain di kandang bisa menjadi modal penting bagi Montevideo City Torque. 

Marcelo Mendez kemungkinan akan menyiapkan pendekatan yang lebih agresif. 

Di kubu lawan, Atletico Mineiro memiliki alasan kuat untuk percaya diri. Tim berjuluk Galo itu sedang berada dalam tren positif. 

Pelatih Eduardo Dominguez juga disebut melakukan rotasi terhadap sejumlah pemain penting pada pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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