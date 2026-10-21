Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Nico Williams Absen Pengaruhi Kekuatan Bilbao

JawaPos.com - Athletic Bilbao akan bertandang ke markas Levante dalam lanjutan La Liga 2026/2027.

Pertandingan berlangsung di Stadion Ciutat de València, Kamis (22/10) pukul 01.00 WIB, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi.

Athletic Bilbao datang dengan target meraih kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Valencia.

Di sisi lain, Levante juga belum sepenuhnya puas dengan hasil terakhir. Mereka bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Deportivo La Coruna.

Bermain di kandang sendiri kali ini menjadi kesempatan bagi Levante untuk mengamankan hasil lebih baik di hadapan pendukungnya.

Pertemuan kedua tim merupakan laga tunda pekan keenam La Liga.

Athletic Bilbao diperkirakan tetap berusaha mengendalikan permainan, meski sejumlah pemain penting tidak bisa tampil akibat cedera.

Absennya Nico Williams menjadi perhatian utama tim tamu. Kehilangan pemain dengan kecepatan serta kemampuan individu seperti Williams memengaruhi variasi serangan Athletic.