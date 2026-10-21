Prediksi Skor Aston Villa vs Viking: Rekor Kandang Bikin Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Aston Villa dengan rekor kandang mentereng bakal menjamu Viking FK di Liga Champions 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Aston Villa akan menjamu Viking FK pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Villa Park, Kamis (22/10) pukul 02.00 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.
Aston Villa asuhan Unai Emery datang dengan modal meyakinkan setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan pertama.
Mereka kini memiliki peluang untuk semakin mendekati target lolos ke fase gugur, terlebih pertandingan melawan Viking akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.
Faktor kandang juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Aston Villa.
Mereka tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di Villa Park pada kompetisi Eropa, dengan catatan 13 kemenangan dan satu hasil imbang.
Berbeda dengan Aston Villa, Viking baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan fase liga.
Viking datang ke Inggris dengan kepercayaan diri. Mereka pernah bertemu Chelsea pada UEFA Cup 2002/2003 dan berhasil melaju setelah menang agregat 5-4.
Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Karena itu, pertandingan di Villa Park akan menjadi pertemuan pertama Aston Villa dan Viking.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022