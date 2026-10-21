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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 04.32 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking: Rekor Kandang Bikin Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Aston Villa dengan rekor kandang mentereng bakal menjamu Viking FK di Liga Champions 2026/2027. (Istimewa)&nbsp; - Image

Aston Villa dengan rekor kandang mentereng bakal menjamu Viking FK di Liga Champions 2026/2027. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Aston Villa akan menjamu Viking FK pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Villa Park, Kamis (22/10) pukul 02.00 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Aston Villa asuhan Unai Emery datang dengan modal meyakinkan setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan pertama.

Mereka kini memiliki peluang untuk semakin mendekati target lolos ke fase gugur, terlebih pertandingan melawan Viking akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

Faktor kandang juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Aston Villa.

Mereka tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di Villa Park pada kompetisi Eropa, dengan catatan 13 kemenangan dan satu hasil imbang. 

Berbeda dengan Aston Villa, Viking baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan fase liga. 

Viking datang ke Inggris dengan kepercayaan diri. Mereka pernah bertemu Chelsea pada UEFA Cup 2002/2003 dan berhasil melaju setelah menang agregat 5-4. 

Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Karena itu, pertandingan di Villa Park akan menjadi pertemuan pertama Aston Villa dan Viking.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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