Prediksi Skor Club Brugge vs Lens: Punya Modal Kemenangan, Tuan Rumah Percaya Diri

JawaPos.com - Club Brugge akan menjamu Lens pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Jan Breydel Stadium, Kamis (22/10) dini hari WIB.

Laga diprediksi berjalan terbuka mengingat kedua tim sama-sama memiliki potensi untuk mencetak gol.

Laga Club Brugge vs Lens dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB. Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan pertama.

Club Brugge datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan mengejutkan atas Inter Milan pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Lens berusaha bangkit setelah menelan kekalahan dari Sporting CP.

Produktivitas gol memang menjadi salah satu kekuatan Club Brugge. Dalam enam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, total 31 gol tercipta.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa pertandingan yang melibatkan klub Belgia itu cenderung berlangsung terbuka dan menawarkan banyak peluang.

Club Brugge juga mendapat keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Dukungan suporter di Jan Breydel Stadium diharapkan membantu mereka menjaga intensitas permainan sejak awal.