Prediksi Skor FC Cincinnati vs DC United: Tuan Rumah Incar Kemenangan usai Telan Kekalahan

FC Cincinnati menjamu DC United di MLS. (Istimewa)
JawaPos.com - FC Cincinnati akan menjamu DC United dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) pada Kamis (22/10) pukul 06.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Cincinnati untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan dari Columbus Crew.
Kedua tim sama-sama membawa hasil kurang memuaskan dari pertandingan sebelumnya.
Namun, FC Cincinnati memiliki modal untuk tampil lebih baik, terutama karena bermain di kandang sendiri dan mampu menciptakan banyak peluang.
Sebaliknya, DC United masih dibayangi persoalan di lini pertahanan yang bisa menjadi keuntungan bagi tuan rumah.
Mereka kebobolan dalam lima dari enam pertandingan terakhir dengan total 14 gol bersarang di gawangnya.
Jika kelemahan tersebut kembali muncul, tuan rumah berpeluang memanfaatkannya untuk mencetak gol.
Meski demikian, FC Cincinnati tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.
Rekor pertemuan kedua tim sejak Mei 2023 memperlihatkan persaingan yang cukup ketat.
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Jawa Pos
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