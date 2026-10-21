Prediksi Skor Bayern Munchen vs Arsenal di Liga Champions: Duel Sengit Tim Papan Atas

Duel tim papan atas Bayern Munchen vs Arsenal bakal tersaji di Liga Champions. (Istimewa)
JawaPos.com - Bayern Munchen akan menghadapi Arsenal pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Allianz Arena, Kamis (22/10) dengan kick-off pukul 02.00 WIB.
Kedua tim datang dengan modal yang cukup meyakinkan.
Bayern baru saja meraih kemenangan besar di Bundesliga, sedangkan Arsenal menunjukkan konsistensi di Eropa dengan catatan pertahanan yang masih sempurna.
Situasi tersebut membuat pertemuan dua klub elite ini menarik untuk dinantikan.
Bayern memperlihatkan ketajaman yang cukup konsisten sepanjang musim ini. Dalam enam pertandingan terakhir, Bayern mampu mencetak 25 gol.
Produktivitas tersebut menjadi modal penting saat mereka menjamu Arsenal, terutama karena Die Roten akan bermain di hadapan pendukung sendiri.
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Di sisi lain, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi. Arsenal menjadi satu-satunya tim di Liga Champions 2026/2027 yang belum kebobolan setelah menjalani dua pertandingan.
Catatan itu menunjukkan bahwa tim besutan Mikel Arteta memiliki organisasi pertahanan yang solid.
Namun, bermain di Allianz Arena tentu bukan perkara mudah.
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