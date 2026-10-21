Prediksi Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Los Blancos Unggul Jauh

JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi RB Leipzig pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Tim berjuluk Los Blancos itu berpeluang melanjutkan tren positif, sementara Leipzig datang dengan pekerjaan rumah besar setelah menelan kekalahan telak di kompetisi domestik.

Real Madrid mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan hasil memuaskan.

Tim asuhan Jose Mourinho tersebut berhasil mengamankan dua kemenangan dari dua pertandingan pertama, masing-masing atas Inter Milan dan AS Roma.

Kemenangan atas Inter dengan skor 2-1 menjadi modal awal yang penting. Setelah itu, Real Madrid kembali menunjukkan karakter kuat ketika bertandang ke markas AS Roma.

Sempat tertinggal 1-3, mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 4-3.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Real Madrid tetap memiliki daya gedor yang berbahaya, bahkan ketika berada dalam situasi sulit.