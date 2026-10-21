CTA Jelaskan Alasan Arda Guler Lolos Kartu Merah saat Real Madrid Menang atas Sevilla

JawaPos.com - Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) menjelaskan mengapa tidak dapat mengambil tindakan disipliner terhadap Arda Guler menyusul insiden yang melibatkan gelandang Real Madrid tersebut dalam pertandingan melawan Sevilla.

Sevilla menilai Arda Guler seharusnya mendapat kartu merah setelah diduga melakukan pelanggaran menggunakan siku terhadap Peque.

Namun, keterbatasan rekaman video membuat insiden itu sulit ditinjau kembali secara retrospektif.

Menurut laporan MARCA, CTA menyatakan bahwa bukti visual yang tersedia tidak cukup jelas untuk memastikan bagaimana Guler melakukan kontak dengan pemain Sevilla tersebut.

Insiden itu terjadi pada babak pertama pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, ketika skor masih imbang tanpa gol.

Sevilla merasa Guler layak diusir dari lapangan karena dugaan pelanggaran siku.

Baca Juga:Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Terharu Sambutan Suporter PSM Makassar

Namun, tidak adanya sudut kamera yang memperlihatkan kejadian secara meyakinkan membuat upaya peninjauan ulang menjadi sulit.

Rekaman kamera tidak memperlihatkan detail insiden Sumber di La Liga mengatakan kepada MARCA bahwa siaran pertandingan menggunakan 23 sudut kamera.