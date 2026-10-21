CTA Jelaskan Alasan Arda Guler Lolos Kartu Merah saat Real Madrid Menang atas Sevilla

Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) menjelaskan mengapa Arda Guler tidak mendapat kartu merah saat Real Madrid menghadapi Sevilla.(ig @realmadrid)
JawaPos.com - Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) menjelaskan mengapa tidak dapat mengambil tindakan disipliner terhadap Arda Guler menyusul insiden yang melibatkan gelandang Real Madrid tersebut dalam pertandingan melawan Sevilla.
Sevilla menilai Arda Guler seharusnya mendapat kartu merah setelah diduga melakukan pelanggaran menggunakan siku terhadap Peque.
Namun, keterbatasan rekaman video membuat insiden itu sulit ditinjau kembali secara retrospektif.
Menurut laporan MARCA, CTA menyatakan bahwa bukti visual yang tersedia tidak cukup jelas untuk memastikan bagaimana Guler melakukan kontak dengan pemain Sevilla tersebut.
Insiden itu terjadi pada babak pertama pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, ketika skor masih imbang tanpa gol.
Sevilla merasa Guler layak diusir dari lapangan karena dugaan pelanggaran siku.
Namun, tidak adanya sudut kamera yang memperlihatkan kejadian secara meyakinkan membuat upaya peninjauan ulang menjadi sulit.
Sumber di La Liga mengatakan kepada MARCA bahwa siaran pertandingan menggunakan 23 sudut kamera.
Meski demikian, hanya kamera dengan sudut pandang paling luas yang berhasil merekam konfrontasi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022