Prediksi Skor Betis vs Feyenoord: Ancaman Lini Depan dan Masalah Pertahanan Kedua Tim

Real Betis bakal menjamu Feyenoord pada laga lanjutan di Liga Champions. (Istimewa)
JawaPos.com - Real Betis akan menjamu Feyenoord pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion La Cartuja, Sevilla, Kamis (22/10) pukul 02.00 WIB ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama memiliki lini depan yang produktif.
Real Betis besutan Manuel Pellegrini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal Liga Champions.
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Kemenangan atas Feyenoord akan semakin memperkuat peluang mereka untuk bertahan di kelompok teratas klasemen fase liga.
Meski demikian, performa Betis belum sepenuhnya konsisten.
Situasi ini perlu segera diperbaiki karena Feyenoord juga mempunyai kemampuan menyerang yang cukup berbahaya.
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Di sisi lain, Feyenoord datang ke Spanyol dengan kepercayaan diri yang terus meningkat.
Rangkaian hasil positif menunjukkan bahwa Feyenoord mempunyai daya serang yang patut diperhitungkan.
Akan tetapi, mereka baru mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan Liga Champions dan masih perlu mengejar ketertinggalan di klasemen sementara.
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