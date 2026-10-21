Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz: Tuan Rumah Incar Kemenangan Ketiga di Liga Champions

Sporting CP menjamu LASK Linz pada Liga Champions 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Sporting CP akan menjamu LASK Linz pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio Jose Alvalade, Kamis (22/10) dini hari WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Sporting untuk melanjutkan catatan positif sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Duel Sporting CP vs LASK Linz dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio dengan mengikuti ketentuan berlangganan yang berlaku.
Sporting datang dengan modal cukup meyakinkan setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal fase liga lawan Galatasaray (3-1) dan Lens (2-0).
Hasil tersebut menempatkan Sporting dalam persaingan papan atas klasemen sementara.
Meski begitu, Sporting tetap perlu menjaga fokus. LASK memiliki catatan pertemuan yang tidak bisa diabaikan.
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LASK belum mendapatkan poin dalam dua pertandingan awal fase liga Liga Champions musim ini. Mereka kalah 0-1 dari AEK Athena dan dari Liverpool dengan skor 3-6.
Namun, menghadapi Sporting di Estadio Jose Alvalade jelas bukan perkara mudah untuk LASK.
Dari sisi komposisi pemain, Sporting masih menghadapi beberapa persoalan kebugaran.
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