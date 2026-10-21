Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz: Tuan Rumah Incar Kemenangan Ketiga di Liga Champions

Sporting CP menjamu LASK Linz pada Liga Champions 2026/2027. (Istimewa) - Image

Sporting CP menjamu LASK Linz pada Liga Champions 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Sporting CP akan menjamu LASK Linz pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio Jose Alvalade, Kamis (22/10) dini hari WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Sporting untuk melanjutkan catatan positif sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Duel Sporting CP vs LASK Linz dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio dengan mengikuti ketentuan berlangganan yang berlaku.

Sporting datang dengan modal cukup meyakinkan setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal fase liga lawan Galatasaray (3-1)  dan Lens (2-0).

Hasil tersebut menempatkan Sporting dalam persaingan papan atas klasemen sementara.

Meski begitu, Sporting tetap perlu menjaga fokus. LASK memiliki catatan pertemuan yang tidak bisa diabaikan.

LASK belum mendapatkan poin dalam dua pertandingan awal fase liga Liga Champions musim ini. Mereka kalah 0-1 dari AEK Athena dan dari Liverpool dengan skor 3-6.

Namun, menghadapi Sporting di Estadio Jose Alvalade jelas bukan perkara mudah untuk LASK.

Dari sisi komposisi pemain, Sporting masih menghadapi beberapa persoalan kebugaran.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Inter Milan vs Shakhtar Donetsk: Il Nerazzurri Siap Bangkit di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Inter Milan vs Shakhtar Donetsk: Il Nerazzurri Siap Bangkit di Liga Champions

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs LASK Linz di Liga Champions: Leoes Kejar Hattrick Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs LASK Linz di Liga Champions: Leoes Kejar Hattrick Kemenangan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16.59 WIB

Prediksi Skor Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Los Blancos Siap Pesta Gol di Bernabeu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Los Blancos Siap Pesta Gol di Bernabeu

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore