Jose Mourinho Kagum dengan Etos Kerja Jude Bellingham di Sesi Latihan Real Madrid

Jose Mourinho memuji mentalitas Real Madrid setelah bangkit dari ketertinggalan 1-3 untuk mengalahkan AS Roma 4-3 di Liga Champions. Menurutnya, Los Blancos sulit dihentikan dalam 20 menit terakhir pertandingan. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Jose Mourinho dibuat kagum dengan sikap profesional dan etos kerja Jude Bellingham di tempat latihan Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu menilai gelandang Inggris tersebut memiliki dedikasi luar biasa, yang juga memberikan pengaruh positif bagi rekan-rekan setimnya.
Mourinho kembali menangani Los Blancos pada musim panas dan menghadapi tantangan besar untuk mengelola sejumlah pemain bintang, termasuk Kylian Mbappé, Vinicius Jr, dan Bellingham.
Namun, di tengah banyaknya nama besar dalam skuad Madrid, Bellingham berhasil menarik perhatian Mourinho berkat komitmennya terhadap pekerjaan sehari-hari.
Bellingham Bisa Menghabiskan Delapan Jam di Tempat Latihan
Melansir Sport Bible, laporan Marcos Benito dari El Chiringuito mengungkapkan bahwa Bellingham secara rutin menghabiskan waktu hingga delapan jam sehari di kompleks latihan Valdebebas milik Real Madrid.
Mantan gelandang Borussia Dortmund itu bahkan disebut sebagai pemain terakhir yang meninggalkan fasilitas latihan. Dedikasinya membuat Mourinho terkesan, sementara rekan-rekan setimnya juga mengagumi profesionalisme yang ditunjukkan pemain berusia 23 tahun tersebut.
Bellingham dinilai tidak hanya memberikan contoh melalui performanya di lapangan, tetapi juga lewat kebiasaan kerja yang dapat memengaruhi seluruh tim.
Musim lalu, Bellingham sempat mengalami kesulitan karena bermain sambil menahan rasa sakit. Namun, ia kini kembali menunjukkan performa terbaiknya dengan mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam 11 penampilan.
Dedikasi tersebut juga disebut akan mendapat penghargaan berupa kontrak baru dengan nilai yang lebih baik. Perpanjangan kontraknya diperkirakan segera diumumkan dan akan mengikat Bellingham di Santiago Bernabéu hingga 2031, ketika ia berusia 28 tahun.
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