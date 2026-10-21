Real Madrid Siapkan Rencana Kejutan untuk Kalahkan Barcelona di El Clasico

JawaPos.com - José Mourinho dan Real Madrid menghadapi pekan yang sangat menentukan. Mereka harus menjalani pertandingan penting di Liga Champions UEFA pada tengah pekan sebelum berhadapan dengan Barcelona dalam El Clasico akhir pekan nanti.

Real Madrid datang dengan modal positif setelah menampilkan salah satu performa terbaik mereka musim ini saat menghadapi Sevilla. Hasil tersebut membuat Mourinho semakin percaya diri bahwa timnya mampu mengalahkan Barcelona.

Meski begitu, pelatih asal Portugal tersebut tetap menyadari tantangan yang menanti. Barcelona sedang berada dalam performa apik dan belum terkalahkan di La Liga menjelang pertemuan kedua tim.

Karena itu, Mourinho tengah menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan laju rival abadi mereka sekaligus membuat Barcelona kehilangan poin dalam pertandingan tersebut.

Mourinho Ingin Serangan Real Madrid Lebih Dinamis

Menurut laporan Defensa Central, Mourinho menginginkan lini serang Real Madrid tampil lebih dinamis dan sulit ditebak. Ia berharap pergerakan para pemainnya mampu membuat pertahanan tinggi Barcelona kehilangan keseimbangan.

Meski Vinicius Jr. tidak dapat bermain, Real Madrid masih memiliki sejumlah pilihan kuat di lini depan. Kylian Mbappe, Yan Diomande, Jude Bellingham, dan Endrick menjadi pemain yang tampil sejak awal saat melawan Sevilla dan diperkirakan kembali mendapat kesempatan menghadapi Barcelona.

Mourinho ingin setiap pemain memiliki pola pergerakan berbeda ketika menyerang. Dengan begitu, mereka dapat mengecoh pertahanan Barcelona, memanfaatkan celah yang muncul, dan melancarkan serangan balik berbahaya.