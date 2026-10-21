Cetak Brace untuk Liverpool, Alexis Mac Allister Puji Rio Ngumoha saat Kalahkan Villarreal

Alexis Mac Allister saat laga kemenangan Liverpool lawan Villarreal. (Dok. Alexis Mac Allister)
JawaPos.com-Alexis Mac Allister memuji permainan Rio Ngumoha saat Liverpool mengalahkan Villarreal di pertandingan ketiga Liga Champions.
Laga yang berakhir dengan skor 4-3 tersebut dimainkan di Anfield, Rabu (21/10).
Pemain muda Rio Ngumoha menjadi salah satu pemain yang sukses mencuri perhatian.
Sebagai rekan setim, Alexis Mac Allister menilai pemain 18 tahun tersebut menunjukkan kerja keras selama bermain.
"Rio luar biasa malam ini, dia membuat perbedaan. Dia sangat penting dan saya senang untuknya," ujar Alexis Mac Allister.
"Kualitas yang dimilikinya jelas, semua orang tahu. Dia bekerja sangat keras tanpa bola," kata Alexis Mac Allister kepada Prime Video yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (21/10).
Gelandang timnas Argentina tersebut mencetak dua gol di laga kali ini. Untuk gol kedua, Mac Allister memuji assist yang diberikan Rio karena telah melepaskan umpan dengan baik.
"Saya tidak tinggi, tetapi saya suka masuk ke dalam kotak penalti. Saya sangat menyukainya," tutur Alexis Mac Allister.
"Mereka tahu saya suka menyerang tiang dekat. Untuk gol kedua, Rio luar biasa. Saya berbicara dengannya tentang cara mengumpan balik [bola] di tanah," imbuh Mac Allister.
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