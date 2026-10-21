Prediksi Skor Fagiano Okayama vs Mito Hollyhock: Tuan Rumah Bisa Akhiri Tren Buruk di J1 League

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)
JawaPos.com - Fagiano Okayama akan menjamu Mito Hollyhock pada pekan ke-11 J1 League 2026/2027 di City Light Stadium, Rabu (21/10/2026) pukul 17.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah melewati periode sulit, tetapi kondisi Mito terlihat lebih mengkhawatirkan menjelang pertandingan ini.
Okayama datang dengan modal tiga kekalahan beruntun. Sementara itu, Mito sedang terpuruk setelah menelan empat kekalahan berturut-turut.
Situasi semakin sulit bagi tim tamu karena sejumlah pemain penting harus absen akibat cedera dan hukuman pertandingan.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Okayama untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Di sisi lain, Mito perlu segera menemukan cara untuk menghentikan tren negatif agar tidak semakin dekat dengan zona degradasi.
Dari posisi klasemen, Okayama masih memiliki situasi yang relatif lebih baik. Mereka menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 13 poin dari 10 pertandingan. Mito berada di urutan ke-14 dengan sembilan poin, sehingga tambahan angka sangat dibutuhkan untuk memperbaiki posisi mereka.
Meski sedang mengalami penurunan performa, Okayama sebenarnya memiliki dasar permainan yang cukup menjanjikan. Kekalahan 0-3 dari Vissel Kobe pada pertandingan terakhir memang menjadi pukulan, terlebih hasil tersebut didapat di kandang sendiri.
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Sebelum kekalahan itu, Okayama juga gagal mengamankan poin ketika menghadapi Avispa Fukuoka dan Kyoto Sanga. Mereka masing-masing kalah dengan skor 1-2. Rentetan hasil tersebut memperlihatkan bahwa Okayama masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki konsistensi permainan.
Namun, hasil pertandingan tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas permainan mereka. Berdasarkan analisis peluang yang tercipta dan dihadapi, Okayama dinilai memiliki struktur pertahanan yang cukup baik. Persoalannya, mereka masih terlalu sering kebobolan dibandingkan dengan perkiraan berdasarkan kualitas peluang lawan.
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