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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 23.08 WIB

Prediksi Skor Lille vs Galatasaray di Liga Champions: Tuan Rumah Punya Modal Lebih Baik

Lille menjamu Galatasaray di Liga Champions. (Istimewa) - Image

Lille menjamu Galatasaray di Liga Champions. (Istimewa)

JawaPos.com - Lille akan menjamu Galatasaray pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini berlangsung di Stade Pierre-Mauroy, Rabu (21/10) malam waktu setempat atau Kamis dini hari pukul 23.45 WIB, dengan siaran langsung melalui Vidio.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih poin dalam dua pertandingan pertama.

Lille dan Galatasaray tentu ingin segera memperbaiki posisi mereka sekaligus menjaga peluang untuk melangkah lebih jauh di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.

Lille datang dengan catatan kurang meyakinkan di pentas Eropa.

Pada pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Les Dogues itu kalah 0-3 saat bertandang ke markas Arsenal.

Hasil tersebut memperpanjang rentetan kekalahan mereka menjadi empat pertandingan beruntun di kompetisi Eropa.

Meski demikian, performa Lille di saat bermain Ligue 1 masih terbilang bagus.

Mereka bermain imbang 1-1 melawan Brest pada akhir pekan lalu dan belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang Ligue 1 musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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