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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs RB Leipzig: Ibrahima Konate Siap Kalahkan Mantan!

Bek Real Madrid Ibrahima Konate. (Dok. Ibrahima Konate)&nbsp; - Image

Bek Real Madrid Ibrahima Konate. (Dok. Ibrahima Konate)&nbsp;

JawaPos.com - Real Madrid menjamu RB Leipzig di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Bernabeu, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Melawan RB Leipzig menjadi laga spesial bagi Ibrahima Konate yang pernah bermain di tim tersebut pada 2017. Dia menantikan untuk bertemu dengan mantan rekan setimnya. 

"Ini pertandingan spesial bagi saya karena saya akan bermain melawan klub lama saya. Saya senang bertemu dengan mantan rekan setim saya [Leipzig]," kata Ibrahima Konate yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (21/10/2026). 

Meski melawan mantan timnya, Konate tetap menginginkan kemenangan untuk Real Madrid. Bek 27 tahun tersebut juga bertekad meraih gelar bersama Los Blancos. 

"Akan sangat bagus jika menang untuk meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Semua orang telah membuat saya merasa sangat diterima [sejak tiba di musim panas dari Liverpool]. Yang terpenting adalah memenangkan gelar, karena tingkat ekspektasi di sini sangat tinggi," lanjut Konate. 

Bek timnas Prancis tersebut ditanya kesannya pada Jose Mourinho. Menurut Konate, pelatih asal Portugal tersebut selalu fokus di setiap pertandingan dan merupakan pelatih yang selalu dihormati para pemainnya. 

"Dia hanya fokus pada memenangkan pertandingan. Kami belum secara khusus membahas memenangkan Liga Champions atau gelar Liga Spanyol. Ekspektasinya sangat tinggi, dan kami bersaing untuk segalanya. Dia memiliki aura yang mengesankan yang tidak dimiliki setiap pelatih. Ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan. Semua orang menghormatinya," pungkas Ibrahima Konate. 

Prediksi susunan pemain Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid memasang duet lini belakang Ibrahima Konate dan Dean Huijsen. Melansir Sports Mole, untuk urusan menjebol gawang lawan akan diserahkan kepada Vinicius Junior atau Kylian Mbappe. 

Editor: Banu Adikara
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