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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 21 Oktober 2026 | 16.59 WIB

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs LASK Linz di Liga Champions: Leoes Kejar Hattrick Kemenangan

Sporting Lisbon memburu kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu LASK Linz di Estadio Jose Alvalade. Luis Suarez menjadi andalan utama Leões untuk mengamankan tiga poin. (Sporting Lisbon)(Sporting) - Image

Sporting Lisbon memburu kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu LASK Linz di Estadio Jose Alvalade. Luis Suarez menjadi andalan utama Leões untuk mengamankan tiga poin. (Sporting Lisbon)(Sporting)

JawaPos.com — Sporting Lisbon memburu kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu LASK Linz di Estadio Jose Alvalade, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermodal dua kemenangan dan rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan musim ini, Leões diunggulkan mengamankan tiga poin sekaligus memperkuat peluang lolos langsung ke babak 16 besar.

Pertandingan Sporting Lisbon vs LASK Linz mempertemukan dua tim dengan perjalanan bertolak belakang pada awal fase liga kompetisi elite Eropa tersebut.

Sporting Lisbon menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan enam poin, sedangkan LASK Linz terpuruk di posisi ke-33 tanpa satu pun kemenangan.

Sporting Lisbon Punya Modal Sempurna untuk Menang?

Sporting Lisbon tampil meyakinkan sepanjang dua pertandingan pertama Liga Champions musim ini setelah menaklukkan Galatasaray dan Lens.

Pasukan Rui Borges bahkan semakin percaya diri setelah mencatatkan kemenangan 2-0 ketika bertandang ke markas Lens pada pertandingan sebelumnya.

Dalam pertandingan di Stade Bollaert-Delelis tersebut, Luis Suarez membuka keunggulan Sporting Lisbon melalui gol pada menit ke-22.

Issa Doumbia kemudian menggandakan keunggulan pada babak kedua sekaligus memastikan tiga poin penting bagi wakil Portugal tersebut.

Hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan Sporting Lisbon menjadi empat pertandingan beruntun pada fase liga Liga Champions.

Dua kemenangan sebelumnya diraih ketika menghadapi Paris Saint-Germain dan Athletic Bilbao pada musim lalu.

Editor: Hendra
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