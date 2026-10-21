Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Feyenoord: Skor Tipis di Estadio La Cartuja

Real Betis mengincar kemenangan ketiga secara beruntun di fase liga Liga Champions 2026/2027. Namun, Feyenoord datang dengan modal kemenangan atas Como dan berpotensi menyulitkan tuan rumah. (Dok. Bein Sports)
JawaPos.com - Real Betis akan menghadapi Feyenoord dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027. Los Verdiblancos berpeluang memperpanjang tren kemenangan sekaligus menjaga posisi di jalur persaingan menuju delapan besar klasemen akhir.
Pertandingan Real Betis vs Feyenoord dijadwalkan berlangsung di Estadio La Cartuja, Sevilla, Rabu (21/10) pukul 21.00 waktu setempat atau Kamis (22/10) pukul 02.00 WIB.
Real Betis mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan hasil positif. Tim asuhan Manuel Pellegrini tersebut mengalahkan Lille 3-2 dan Porto dengan skor yang sama.
Dua kemenangan itu membuat Real Betis mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Los Verdiblancos kini memburu kemenangan ketiga secara beruntun untuk memperbesar peluang finis di delapan besar fase liga.
Meski demikian, Real Betis datang setelah menelan kekalahan telak 2-5 dari Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol pada akhir pekan lalu.
Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pellegrini, meskipun kekalahan itu tidak sepenuhnya menggambarkan performa Real Betis sepanjang musim. Tim asal Sevilla tersebut tetap memiliki peluang untuk bangkit saat kembali bermain di kompetisi Eropa.
Di kubu lawan, Feyenoord juga memiliki modal positif setelah mengalahkan Como dengan skor 3-2 pada pertandingan Liga Champions sebelumnya.
Sebelumnya, wakil Belanda itu kalah 1-5 dari Barcelona pada laga pembuka fase liga. Kemenangan atas Como menjadi kesempatan bagi Feyenoord untuk memperbaiki posisinya di klasemen.
Real Betis tetap perlu mewaspadai lini serang Feyenoord. Anis Hadj Moussa dan Gjivai Zechiël termasuk pemain yang patut diperhatikan, sementara Nacho Ferri berpotensi menjadi pilihan di lini depan.
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Punya Catatan Positif Lawan Feyenoord
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