Prediksi Skor Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Los Blancos Siap Pesta Gol di Bernabeu

Kylian Mbappe menjadi andalan Real Madrid saat menghadapi RB Leipzig pada lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio Santiago Bernabéu. (Real Madrid)
JawaPos.com — Real Madrid berpeluang melanjutkan tren sempurna di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu RB Leipzig di Estadio Santiago Bernabéu, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Los Blancos membidik kemenangan ketiga secara beruntun dengan mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang telah mengoleksi 11 gol dari 11 pertandingan musim ini.
Pertandingan Real Madrid vs RB Leipzig diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim datang dengan kondisi berbeda.
Pasukan Jose Mourinho sedang menikmati tiga kemenangan beruntun, sedangkan wakil Bundesliga tersebut harus segera bangkit setelah dihajar Bayern Munchen dengan skor telak 1-6.
Real Madrid menunjukkan performa menjanjikan dalam dua pertandingan pertama fase liga Liga Champions musim ini.
Klub raksasa Spanyol tersebut mengumpulkan enam poin setelah mengalahkan Inter Milan 2-1 dan AS Roma 4-3.
Hasil tersebut menempatkan Real Madrid di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Champions 2026/2027.
Meski pertahanan masih menyisakan pekerjaan rumah, produktivitas lini depan menjadi modal penting untuk menghadapi RB Leipzig.
Kepercayaan diri anak asuh Jose Mourinho semakin meningkat setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun sejak kekalahan dalam derby Madrid.
Terbaru, Los Blancos menghancurkan Sevilla dengan skor 4-1 dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022