Prediksi Skor Real Madrid vs RB Leipzig di Liga Champions: Los Blancos Siap Pesta Gol di Bernabeu

JawaPos.com — Real Madrid berpeluang melanjutkan tren sempurna di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu RB Leipzig di Estadio Santiago Bernabéu, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Los Blancos membidik kemenangan ketiga secara beruntun dengan mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang telah mengoleksi 11 gol dari 11 pertandingan musim ini.

Pertandingan Real Madrid vs RB Leipzig diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim datang dengan kondisi berbeda.

Pasukan Jose Mourinho sedang menikmati tiga kemenangan beruntun, sedangkan wakil Bundesliga tersebut harus segera bangkit setelah dihajar Bayern Munchen dengan skor telak 1-6.

Real Madrid menunjukkan performa menjanjikan dalam dua pertandingan pertama fase liga Liga Champions musim ini.

Klub raksasa Spanyol tersebut mengumpulkan enam poin setelah mengalahkan Inter Milan 2-1 dan AS Roma 4-3.

Hasil tersebut menempatkan Real Madrid di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Champions 2026/2027.

Meski pertahanan masih menyisakan pekerjaan rumah, produktivitas lini depan menjadi modal penting untuk menghadapi RB Leipzig.

Kepercayaan diri anak asuh Jose Mourinho semakin meningkat setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun sejak kekalahan dalam derby Madrid.