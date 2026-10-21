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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Shakhtar Donetsk: Il Nerazzurri Siap Bangkit di Liga Champions

Inter Milan membidik kemenangan pertama di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Shakhtar Donetsk di Stadion San Siro, Kamis (22/10/2026). Il Nerazzurri diprediksi menang 2-1 meski tanpa Lautaro Martinez. (Inter) (Dok. Inter Milan) - Image

Inter Milan membidik kemenangan pertama di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Shakhtar Donetsk di Stadion San Siro, Kamis (22/10/2026). Il Nerazzurri diprediksi menang 2-1 meski tanpa Lautaro Martinez. (Inter) (Dok. Inter Milan)

JawaPos.com — Inter Milan membidik kemenangan pertama di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu Shakhtar Donetsk di Stadion Giuseppe Meazza atau San Siro, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Il Nerazzurri berada dalam tekanan setelah menelan dua kekalahan beruntun, sementara wakil Ukraina datang dengan modal empat poin dan rekor belum terkalahkan.

Pertandingan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk menjadi ujian penting bagi pelatih Cristian Chivu untuk mengakhiri tren negatif timnya di kompetisi Eropa.

Meski tampil dominan di Serie A, Inter Milan justru kesulitan mempertahankan konsistensi ketika menghadapi lawan dari luar Italia.

Situasi semakin menantang karena Inter Milan kehilangan kapten sekaligus penyerang andalan, Lautaro Martinez, akibat cedera.

Namun, keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan yang menguntungkan membuat tuan rumah tetap difavoritkan meraih tiga poin.

Mengapa Inter Milan Wajib Menang atas Shakhtar Donetsk?

Inter Milan membutuhkan kemenangan setelah gagal mengumpulkan satu poin pun dari dua pertandingan pembuka Liga Champions musim ini.

Pasukan Cristian Chivu sebelumnya kalah 1-2 dari Real Madrid sebelum dipermalukan Club Brugge dengan skor 3-4 di San Siro.

Kekalahan dari Club Brugge terasa menyakitkan karena Inter Milan sebenarnya mampu mencetak tiga gol melalui permainan menyerang yang cukup agresif.

Lautaro Martinez bahkan menyumbangkan dua gol, tetapi hattrick Nicolo Tresoldi membuat tim tamu pulang membawa kemenangan.

Editor: Hendra
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