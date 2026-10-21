Prediksi Skor Bayern Munchen vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Bakal Repotkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Bayern Munchen menghadapi ujian berat saat menjamu Arsenal pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 di Allianz Arena, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua juara liga domestik yang sama-sama belum terkalahkan di kompetisi Eropa musim ini, dengan pertahanan kokoh The Gunners berpotensi menyulitkan ketajaman tuan rumah.

Duel tersebut sekaligus menjadi panggung reuni Vincent Kompany dan Mikel Arteta, dua pelatih yang pernah menjadi bagian dari Manchester City.

Kini, keduanya kembali beradu strategi dengan membawa ambisi mempertahankan momentum positif sekaligus memperbesar peluang lolos ke fase gugur.

Bayern Munchen datang dengan reputasi menyeramkan ketika bermain di kandang sendiri, terutama dalam kompetisi antarklub paling bergengsi Eropa.

Namun, Arsenal memiliki modal pertahanan luar biasa yang membuat pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit hingga menit terakhir.

Bayern Munchen Punya Rekor Mengerikan di Allianz Arena

Bayern Munchen belum terkalahkan dalam 39 pertandingan kandang terakhir pada fase grup maupun fase liga Liga Champions.

Dari jumlah tersebut, raksasa Bundesliga itu mengemas 37 kemenangan sejak terakhir kali tumbang 2-3 dari Manchester City pada Desember 2013.