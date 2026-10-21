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Rabu, 21 Oktober 2026 | 15.15 WIB

PSG dan Liverpool Sempurna di Liga Champions, Hasil Lengkap Matchday 3 Ada Kejutan

Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan ketiga secara beruntun pada fase liga Liga Champions 2026/2027. PSG mengalahkan Barcelona 4-2, sementara Liverpool menundukkan Villarreal 4-3 setelah sempat tertinggal dua gol. (Instagram/@psg) - Image

Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan ketiga secara beruntun pada fase liga Liga Champions 2026/2027. PSG mengalahkan Barcelona 4-2, sementara Liverpool menundukkan Villarreal 4-3 setelah sempat tertinggal dua gol. (Instagram/@psg)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool mempertahankan rekor sempurna setelah meraih kemenangan pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027.

PSG mengalahkan Barcelona dengan skor 4-2, sedangkan Liverpool bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menundukkan Villarreal 4-3.

PSG menjamu Barcelona di Stadion Parc des Princes, Paris, sementara Liverpool meladeni Villarreal di Stadion Anfield. Kedua pertandingan tersebut berlangsung pada Selasa (20/10) malam waktu setempat atau Rabu (21/10) dini hari WIB.

Kemenangan ini membuat PSG dan Liverpool sama-sama mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. PSG menempati puncak klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol, diikuti Liverpool di posisi kedua.

PSG Taklukkan Barcelona 4-2

PSG harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan atas Barcelona. Kedua tim bermain imbang 1-1 sebelum pertandingan memasuki 20 menit terakhir.

Désiré Doué membawa PSG unggul lebih dahulu pada menit ke-38. Barcelona kemudian menyamakan kedudukan melalui Xavi Espart pada menit ke-55.

PSG kembali memimpin lewat gol Lucas Hernández pada menit ke-72. Namun, Barcelona kembali memberikan perlawanan setelah Lamine Yamal mencetak gol pada menit ke-79 untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Les Parisiens menunjukkan ketajaman pada menit-menit akhir. Vitinha mencetak gol pada menit ke-81, disusul Fabián Ruiz lima menit kemudian.

PSG pun memastikan kemenangan 4-2 atas Barcelona sekaligus mencatatkan tiga kemenangan beruntun di fase liga Liga Champions musim ini.

Editor: Hendra
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Sumber: ANTARA
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