Prediksi Susunan Pemain Aston Villa vs Viking FK: The Villans Bisa Unggul Skor

JawaPos.com - Aston Villa akan melanjutkan perjuangannya pada fase liga Liga Champions 2026/2027 dengan menghadapi klub asal Norwegia, Viking FK. The Villans, julukan Aston Villa, berpeluang meraih kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi elite antarklub Eropa tersebut.

Aston Villa dijadwalkan menjamu Viking FK di Villa Park, Birmingham, Inggris, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Unai Emery untuk mempertahankan tren positif di Liga Champions.

Performa Aston Villa di Liga Inggris musim ini sempat kurang meyakinkan. Mereka mengawali kompetisi dengan tiga pertandingan tanpa kemenangan dan tanpa mencetak gol. Namun, The Villans kemudian menunjukkan kebangkitan dengan meraih sejumlah hasil positif di berbagai kompetisi.

Kemenangan 1-0 atas Newcastle United pada akhir pekan lalu menjadi modal tambahan bagi Aston Villa menjelang pertandingan melawan Viking FK.

Di Liga Champions, Aston Villa memiliki catatan impresif. Mereka mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Club Brugge, kemudian menghancurkan Fenerbahce dengan skor 6-0.

Dua kemenangan tersebut membawa Aston Villa mengoleksi enam poin dan bersaing di papan atas klasemen sementara fase liga. Hasil positif atas Viking FK akan membuka peluang bagi The Villans untuk melanjutkan tren kemenangan mereka.

Kendati demikian, Aston Villa tetap perlu mewaspadai Viking FK yang datang dengan kepercayaan diri setelah menahan imbang Bayern Muenchen 3-3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa klub asal Norwegia itu mampu memberikan perlawanan kepada tim kuat Eropa.

Viking FK sebelumnya menelan kekalahan 1-3 dari Stuttgart pada pertandingan pembuka. Hasil imbang melawan Bayern membuat mereka mengoleksi satu poin dari dua pertandingan fase liga.

Pertandingan melawan Aston Villa menjadi tantangan berikutnya bagi Viking. Mereka harus menghadapi tuan rumah yang sedang berada dalam momentum positif sekaligus bermain di hadapan pendukung sendiri.