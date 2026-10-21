Prediksi Bayern Munchen vs Arsenal: Kane Kehilangan Olise, Die Roten Pincang

JawaPos.com – Harry Kane mampu mengoleksi sembilan gol dari semua ajang musim ini. Di antara sembilan gol Kane itu, dua gol berasal dari umpan Michael Olise. Terbanyak di antara pengumpan gol Kane saat membela Bayern Munchen musim ini.

Namun, kartu merah didapat Olise ketika Bayern ditahan Viking FK 3-3 pada matchday kedua fase league Liga Champions pekan lalu (14/10). Alhasil, gelandang serang timnas Prancis itu absen saat Die Roten –sebutan Bayern– bertemu Arsenal dalam matchday ketiga di Allianz Arena, Munchen, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

”Kami sudah kehilangan salah satu pemain terhebat. Tentu, kami akan merasakan efek dari kehilangannya. Tetapi, di situlah pemain yang lain harus tampil dan menunjukkan kalau mereka bisa memanfaatkan kesempatan,” beber Kane seperti dilansir dari Mia San Mia.

Dengan kata lain, HurriKane –julukan Kane– berharap sistem pendukungnya selain Olise bisa tetap memanjakannya. Antara lain wide attacker Luis Diaz serta gelandang serang Lennart Karl dan Ismael Saibari. Bayern juga masih memiliki Serge Gnabry.

”Ini tentang kesiapan menghadapi momen penting dan siapa pun yang bermain di laga ini harus siap,” tambah Kane yang sudah tidak asing dengan The Gunners –julukan Arsenal. Mantan bomber Tottenham Hotspur itu mencetak 15 gol dari 22 kali penampilan melawan Arsenal.

Rapor Apik Konsa Kane akan menghadapi bek tengah Arsenal Ezri Konsa yang baru musim ini bergabung dengan klub London Utara tersebut. Meski begitu, Konsa punya pengalaman membendung peraih dua kali Sepatu Emas Eropa (2023–2024 dan 2025–2026) tersebut.

”Aku akan menghentikannya (Kane) lagi,” koar Konsa seperti dilansir dari Football London. Dari tujuh kali head-to-head dengan Kane, hanya dua gol dari klub yang dibela Konsa kebobolan. Itu pun semuanya lewat titik putih alias penalti. Tidak ada gol dari open play.

Tah-Havertz Jalani Derbi Kurtekotten Bek tengah Jonathan Tah dan false 9 Kai Havertz pernah satu tim di Bayer Leverkusen. Keduanya berpisah enam tahun lalu saat Havertz angkat kaki ke Chelsea lalu berlabuh di Arsenal tiga tahun terakhir. Sementara Tah hengkang musim lalu ke Bayern setelah sedekade membela Leverkusen.

Duel dini hari nanti pun dilabeli media-media Jerman sebagai Kurtekotten-Derby alias derbi Kurtekotten –sebutan kamp latihan Leverkusen. Tah pun sudah tidak sabar beradu dengan Havertz.