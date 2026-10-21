Prediksi Bayern Munchen vs Arsenal: Kane Kehilangan Olise, Die Roten Pincang

Harry Kane kehilangan Michael Olise saat Bayern Munchen menjamu Arsenal di Liga Champions. Mampukah Die Roten mengatasi ancaman The Gunners? (Dok. Bein Sports)
JawaPos.com – Harry Kane mampu mengoleksi sembilan gol dari semua ajang musim ini. Di antara sembilan gol Kane itu, dua gol berasal dari umpan Michael Olise. Terbanyak di antara pengumpan gol Kane saat membela Bayern Munchen musim ini.
Namun, kartu merah didapat Olise ketika Bayern ditahan Viking FK 3-3 pada matchday kedua fase league Liga Champions pekan lalu (14/10). Alhasil, gelandang serang timnas Prancis itu absen saat Die Roten –sebutan Bayern– bertemu Arsenal dalam matchday ketiga di Allianz Arena, Munchen, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).
”Kami sudah kehilangan salah satu pemain terhebat. Tentu, kami akan merasakan efek dari kehilangannya. Tetapi, di situlah pemain yang lain harus tampil dan menunjukkan kalau mereka bisa memanfaatkan kesempatan,” beber Kane seperti dilansir dari Mia San Mia.
Dengan kata lain, HurriKane –julukan Kane– berharap sistem pendukungnya selain Olise bisa tetap memanjakannya. Antara lain wide attacker Luis Diaz serta gelandang serang Lennart Karl dan Ismael Saibari. Bayern juga masih memiliki Serge Gnabry.
”Ini tentang kesiapan menghadapi momen penting dan siapa pun yang bermain di laga ini harus siap,” tambah Kane yang sudah tidak asing dengan The Gunners –julukan Arsenal. Mantan bomber Tottenham Hotspur itu mencetak 15 gol dari 22 kali penampilan melawan Arsenal.
Kane akan menghadapi bek tengah Arsenal Ezri Konsa yang baru musim ini bergabung dengan klub London Utara tersebut. Meski begitu, Konsa punya pengalaman membendung peraih dua kali Sepatu Emas Eropa (2023–2024 dan 2025–2026) tersebut.
”Aku akan menghentikannya (Kane) lagi,” koar Konsa seperti dilansir dari Football London. Dari tujuh kali head-to-head dengan Kane, hanya dua gol dari klub yang dibela Konsa kebobolan. Itu pun semuanya lewat titik putih alias penalti. Tidak ada gol dari open play.
Bek tengah Jonathan Tah dan false 9 Kai Havertz pernah satu tim di Bayer Leverkusen. Keduanya berpisah enam tahun lalu saat Havertz angkat kaki ke Chelsea lalu berlabuh di Arsenal tiga tahun terakhir. Sementara Tah hengkang musim lalu ke Bayern setelah sedekade membela Leverkusen.
Duel dini hari nanti pun dilabeli media-media Jerman sebagai Kurtekotten-Derby alias derbi Kurtekotten –sebutan kamp latihan Leverkusen. Tah pun sudah tidak sabar beradu dengan Havertz.
Baca Juga:Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Selangkah Menuju Perempat Final AFC Challenge League
”Kami bersahabat sepuluh tahun. Kai sosok yang hebat, pemain yang luar biasa, dan pemain yang masih saja diremehkan. Kami banyak membahas laga ini. Aku sangat menantikannya,” beber Tah kepada The Times.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022