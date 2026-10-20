Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs AEK Athens: Duel Marc Guehi dan Luka Jovic

Pemain Manchester City Marc Guehi. (X/@ManCity)
JawaPos.com - Manchester City menghadapi AEK Athens di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Etihad Stadium, Rabu (21/10/2026)
Saat konferensi pers, Marc Guehi ditanya tentang lini pertahanan yang kebobolan sembilan gol di kandang dalam tiga pertandingan terakhir. Dia dan rekan-rekannya akan terus meningkatkan diri bersama pelatih baru Enzo Maresca.
"Saya tidak akan mengatakan (kebobolan gol-gol itu) sebagai suatu kekhawatiran. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Manajer baru dan membiasakan diri bermain bersama dalam sistem yang diinginkan manajer, dan semoga seiring waktu, kita bisa belajar dan berkembang," kata Marc Guehi yang dikutip dari laman resmi Manchester City, Selasa (20/10/2026).
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Di laga melawan Ipswich Town, bek timnas Inggris tersebut mengaku bertanggung jawab atas gol yang dicetak tim lawan. Bek timnas Inggris tersebut juga selalu melakukan evaluasi bersama rekan setimnya.
"(Dengan begitu banyak pertandingan) Sudah banyak pertemuan dan peninjauan cuplikan di dalam ruangan. Hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik. Misalnya, di pertandingan terakhir saya tahu saya bisa bermain lebih baik, tapi itulah sepak bola. Saya senang memiliki rekan satu tim yang juga membantu saya di sisi pertahanan. Sebanyak mungkin pembelajaran [yang bisa kita dapatkan], baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan menonton klip-klip tersebut," jelas Marc Guehi.
“Jika memungkinkan, kami akan turun ke lapangan untuk membahas berbagai hal dan taktik, tetapi yang terpenting adalah pemulihan, tidur, dan memastikan tubuh dalam kondisi prima untuk pertandingan berikutnya. Ada pekerjaan yang bisa kami lakukan sebagai tim, tetapi ketika saya melihat gol-gol di akhir pekan lalu, itu tanggung jawab saya dan saya harus melihat serta mencoba untuk meningkatkan dan memperbaikinya di pertandingan berikutnya," ujar bek berusia 26 tahun itu.
Di sisi lain, Guehi berbicara tentang pertandingan melawan AEK Athena. Dia memprediksi tim tamu punya potensi merepotkan Man City dan memiliki pemain berpengalaman, salah satunya Luka Jovic.
"Kami tahu mereka adalah tim yang sangat bagus dan meraih kemenangan di pertandingan pertama mereka serta memiliki penyerang yang sangat bagus dan berpengalaman. Jadi kita perlu menyadari dan memperhatikan hal itu. Mereka akan datang ke sini dan mencoba mempersulit pertandingan [tetapi] semoga kita bisa bermain bagus dan mendapatkan tiga poin," pungkas Marc Guehi.
Manchester City menurunkan duet bek tengah Ruben Dias dan Marc Guehi. Melansir Sports Mole, Phil Foden akan menjadi ujung tombak yang dibantu dengan kreativitas Rayan Cherki.
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