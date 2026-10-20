Jose Mourinho Tentang Vinicius Junior: Tidak Ada Pemain yang Tak Tergantikan di Real Madrid

Jose Mourinho tegaskan tak ada pemain invincible di Real Madrid. (Bein Sports)
JawaPos.com - Jose Mourinho menegaskan bahwa tidak ada pemain yang memiliki status tak tergantikan di Real Madrid. Pernyataan tersebut muncul menjelang pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig pada Rabu, ketika Vinicius Junior diperkirakan akan kembali ke starting XI Los Blancos.
Vinicius saat ini sedang menjalani larangan bermain empat pertandingan di LaLiga. Kondisi tersebut membuatnya hanya bisa tampil di kompetisi Eropa, meski performanya dalam laga tandang melawan Roma pekan lalu belum memuaskan.
Dalam pertandingan tersebut, Vinicius ditarik keluar pada menit ke-58 dan digantikan oleh Endrick. Keputusan itu terbukti tepat karena Madrid akhirnya meraih kemenangan 4-3.
Mourinho selama ini konsisten memberikan dukungan kepada pemain internasional Brasil tersebut.
Namun, performa Vinícius yang belum maksimal, dengan hanya satu gol untuk klub di semua kompetisi musim ini, serta persaingan dengan Yan Diomande yang didatangkan dengan memecahkan rekor transfer Madrid pada musim panas, membuat posisinya mulai mendapat sorotan.
Melansir ESPN, Mourinho menegaskan bahwa status pemain di Real Madrid tidak ditentukan oleh jabatan, pengalaman, atau lamanya mereka berada di klub.
"Hanya lencana klub yang tak tersentuh," kata Mourinho dalam konferensi pers pada hari Selasa.
"Saya tidak menyukai konsep pemain 'tak tersentuh'. Yang membuat pemain tak tersentuh bukanlah ban kapten, atau berapa lama mereka berada di klub, atau status mereka. Yang membuat pemain tak tersentuh adalah performa."
Madrid saat ini tertinggal enam poin dari Barcelona yang memimpin klasemen LaLiga. Kedua tim akan bertemu dalam El Clasico pada Minggu di Camp Nou.
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