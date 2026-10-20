Hansi Flick Ingin Pemain Barcelona Menunjukkan Kelasnya dengan Mengalahkan PSG

Hansi Flick (Bein Sports)
JawaPos.com - Hansi Flick menantang para pemain Barcelona untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik Eropa. Caranya, dengan mengalahkan Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions di Parc des Princes pada Selasa.
Barcelona mengawali musim dengan performa luar biasa. Mereka memenangkan 11 pertandingan beruntun dan mencetak 48 gol. Namun, catatan impresif tersebut akan menghadapi ujian berat ketika bertemu PSG, juara Eropa dua musim terakhir.
Kedua tim sama-sama mengamankan kemenangan dalam dua pertandingan pembuka Liga Champions. PSG bahkan menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan Manchester City 4-2 pekan lalu, sekaligus menegaskan status mereka sebagai salah satu tim yang harus diperhitungkan di Eropa.
Melansir ESPN, Flick menyadari betapa beratnya tantangan yang menanti Barcelona. Namun, ia melihat pertandingan ini sebagai kesempatan untuk mengukur kemampuan timnya.
"Ini akan menjadi ujian yang baik bagi kami untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan kami," kata Flick dalam konferensi pers pra-pertandingan pada hari Senin.
"Saya ingin tim saya bermain dengan percaya diri, bermain berani, dan tentu saja, bermain bersama sebagai sebuah tim. Kami telah melakukannya dalam 11 pertandingan terakhir; sekarang kami bermain melawan, jika Anda melihat dua tahun terakhir, tim terbaik di dunia."
"Bagi kami, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan level kami, menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan [melihat] apa yang perlu kami tingkatkan. Setelah pertandingan ini, kami juga akan mengetahui banyak hal."
Barcelona memiliki kenangan kurang menyenangkan saat menghadapi PSG di fase liga Liga Champions musim lalu. Ketika itu, tim asal Prancis tersebut menang 2-1.
Flick mengakui PSG memiliki pengalaman dan kematangan yang lebih baik. Meski begitu, ia merasa Barcelona saat ini sudah berkembang dan memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan musim lalu.
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