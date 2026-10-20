Ungkap Cara Menghentikan Barcelona, Luis Enrique: Jangan Biarkan Mereka Menguasai Bola!

JawaPos.com - Luis Enrique mengungkap strategi Paris Saint-Germain untuk menghadapi Barcelona dalam pertandingan besar Liga Champions pada Selasa. Menurut pelatih PSG tersebut, cara terbaik untuk menghentikan Lamine Yamal adalah dengan tidak membiarkan Barcelona menguasai bola.

Pertemuan kedua tim selalu menghadirkan duel menarik, termasuk ketika PSG menang 2-1 di Barcelona pada musim lalu. Salah satu sorotan dalam pertandingan tersebut adalah pertarungan Yamal melawan bek kiri Nuno Mendes. Namun, Mendes dipastikan absen kali ini karena cedera.

Yamal kemungkinan akan berhadapan dengan Lucas Digne, meski Luis Enrique menegaskan bahwa menghentikan pemain sayap Barcelona itu membutuhkan kerja sama seluruh tim, bukan hanya mengandalkan satu bek.

"Cara terbaik untuk menghentikan Lamine Yamal adalah dengan menjauhkan bola dari Barcelona," kata Luis Enrique dalam konferensi pers pra-pertandingan pada hari Senin, seperti dikutip dari ESPN.

"Jika dia tidak bisa mendapatkan bola, semuanya akan tenang. Itu akan ideal, tetapi kita tahu itu tidak akan terjadi karena sulit untuk bermain melawan Barcelona dan Lamine Yamal."

"Cara untuk menghadapi tim dengan kualitas seperti mereka adalah dengan waspada dan menghadapinya sebagai sebuah tim. Tapi bukan hanya Lamine. Ada Raphinha, Pedri ... ada banyak pemain top lainnya."

Luis Enrique Ingatkan Barcelona Punya Banyak Pemain Berbahaya Yamal sedang menikmati musim yang luar biasa. Pemain berusia 19 tahun itu telah mencetak sembilan gol dan memberikan 10 assist, membantu Barcelona memenangkan seluruh 11 pertandingan mereka di semua kompetisi.

Sejak muncul di tim utama pada usia 15 tahun, Yamal kerap dibandingkan dengan Lionel Messi. Keduanya bermain di posisi yang sama, dan kini Yamal juga mengenakan nomor punggung 10 di Barcelona.