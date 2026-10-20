Prediksi Skor Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions: The Citizens Siap Mengamuk di Etihad!

JawaPos.com — Prediksi skor Manchester City vs AEK Athens pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 mengarah pada kemenangan 3-1 untuk The Citizens di Stadion Etihad, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pasukan Enzo Maresca bertekad bangkit setelah dipermalukan Paris Saint-Germain dengan skor 2-4, sementara wakil Yunani datang membawa ambisi mencuri poin meski memiliki catatan tandang buruk.

Manchester City menghadapi pertandingan ini dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal setelah menunjukkan performa kurang meyakinkan dalam dua laga terakhir.

Kekalahan dari PSG dan kemenangan tipis 3-2 atas Ipswich Town memperlihatkan lini pertahanan mereka masih menyimpan sejumlah persoalan.

Meski demikian, Manchester City memiliki modal sejarah yang cukup menjanjikan ketika menghadapi klub asal Yunani di Liga Champions.

Dalam empat pertemuan sebelumnya, The Citizens membukukan tiga kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekalipun kebobolan.

AEK Athens juga datang dengan persoalan tersendiri setelah menelan kekalahan 1-3 dari Shakhtar Donetsk pada pertandingan sebelumnya.

Situasi tersebut membuat anak asuh Marko Nikolic menghadapi tantangan berat untuk menghindari kekalahan kedua secara beruntun di kompetisi Eropa.