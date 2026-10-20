Prediksi Porto vs PSV: Tuan Rumah Incar Kemenangan Perdana di Liga Champions 2026/2027

JawaPos.com - Porto akan menjamu PSV Eindhoven pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio do Dragao, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi elite Eropa tersebut.

Porto memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, performa mereka di Liga Champions sejauh ini belum sesuai harapan.

Tim asal Portugal itu belum meraih satu poin pun setelah menelan dua kekalahan dari dua pertandingan pembuka.

Sementara itu, PSV juga belum menemukan konsistensi. Wakil Belanda tersebut baru mengoleksi satu poin dari dua laga.

Hasil itu membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara yang diikuti 36 tim.

Porto saat ini berada di peringkat ke-30, sedangkan PSV menempati posisi ke-26. Dengan kondisi tersebut, pertandingan di Estadio do Dragao menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengakhiri hasil kurang memuaskan sekaligus mengembalikan kepercayaan diri.

Porto sebenarnya datang dengan modal yang cukup baik dari kompetisi domestik.