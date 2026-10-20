Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Prediksi Porto vs PSV: Tuan Rumah Incar Kemenangan Perdana di Liga Champions 2026/2027

Porto menjamu PSV di Liga Champions 21 Oktober 2026. Simak prediksi, susunan pemain, dan skor akhir. (Istimewa) - Image

Porto menjamu PSV di Liga Champions 21 Oktober 2026. Simak prediksi, susunan pemain, dan skor akhir. (Istimewa)

JawaPos.com - Porto akan menjamu PSV Eindhoven pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio do Dragao, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi elite Eropa tersebut.

Porto memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, performa mereka di Liga Champions sejauh ini belum sesuai harapan.

Tim asal Portugal itu belum meraih satu poin pun setelah menelan dua kekalahan dari dua pertandingan pembuka.

Sementara itu, PSV juga belum menemukan konsistensi. Wakil Belanda tersebut baru mengoleksi satu poin dari dua laga.

Hasil itu membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara yang diikuti 36 tim.

Porto saat ini berada di peringkat ke-30, sedangkan PSV menempati posisi ke-26. Dengan kondisi tersebut, pertandingan di Estadio do Dragao menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengakhiri hasil kurang memuaskan sekaligus mengembalikan kepercayaan diri.

Porto sebenarnya datang dengan modal yang cukup baik dari kompetisi domestik.

Tim besutan Francesco Farioli itu tampil konsisten di Liga Portugal dan berhasil memenangi delapan pertandingan awal. Catatan tersebut membawa mereka unggul lima poin di puncak klasemen sementara.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Napoli vs Bodo Glimt: Tuan Rumah Incar 3 Poin, Tim Tamu Datang Penuh Percaya Diri - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Napoli vs Bodo Glimt: Tuan Rumah Incar 3 Poin, Tim Tamu Datang Penuh Percaya Diri

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.01 WIB

Harga Logam Mulia Bisa Meroket ke Rp 2,86 Juta, Ini Prediksinya - Image
Ekonomi

Harga Logam Mulia Bisa Meroket ke Rp 2,86 Juta, Ini Prediksinya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Prediksi Skor Monchengladbach vs Hoffenheim: Kevin Diks Starter, Die Fohlen Raih Kemenangan Perdana - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Monchengladbach vs Hoffenheim: Kevin Diks Starter, Die Fohlen Raih Kemenangan Perdana

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore