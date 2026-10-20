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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.39 WIB

Prediksi Manchester City vs AEK Athena: The Citizens Bidik Kemenangan di Kandang

Manchester City akan menjamu AEK Athena pada liga Liga Champions 2026/2027. (Istimewa) - Image

Manchester City akan menjamu AEK Athena pada liga Liga Champions 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Manchester City akan menjamu AEK Athena pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Etihad Stadium, Rabu (21/10) mulai pukul 02.00 WIB. 

Manchester City membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing di papan atas fase liga. Sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya.

Tim berjuluk The Citizens itu baru saja menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain pada matchday kedua. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi pasukan Enzo Maresca. 

Meski demikian, Manchester City masih memiliki modal kuat untuk menghadapi wakil Yunani tersebut.

Rekor kandang mereka di fase utama Liga Champions terbilang meyakinkan.

Dalam 26 pertandingan terakhir di fase grup atau fase liga, City hanya menelan dua kekalahan, dengan catatan 21 kemenangan dan tiga hasil imbang.

Di sisi lain, AEK Athena datang ke Manchester dengan hasil yang belum konsisten di Liga Champions.

Setelah membuka perjalanan musim ini dengan kemenangan 1-0 atas LASK, mereka gagal melanjutkan tren positif ketika menghadapi Shakhtar Donetsk.

AEK harus mengakui keunggulan Shakhtar dengan skor 1-3 pada matchday kedua.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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