Prediksi Skor Porto vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Dragoes Siap Bangkit Raih Kemenangan!

Porto membidik kemenangan perdana di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu PSV Eindhoven di Estadio do Dragao, Selasa (20/10) waktu setempat. (Porto)
JawaPos.com - FC Porto membidik kemenangan pertama di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu PSV Eindhoven pada matchday ketiga fase liga di Estadio do Dragao, Portugal, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.
Bermodalkan delapan kemenangan beruntun di kompetisi domestik, Dragoes berpeluang mengakhiri tren negatif di Eropa sekaligus memperburuk situasi PSV yang sedang kesulitan menemukan konsistensi permainan.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Champions.
Porto masih terpuruk di peringkat ke-30 tanpa poin, sedangkan PSV berada empat tingkat lebih tinggi dengan koleksi satu angka dari dua pertandingan.
Meski sama-sama belum merasakan kemenangan, kondisi kedua tim menjelang pertandingan memperlihatkan perbedaan cukup mencolok.
Porto tampil perkasa di kompetisi domestik, sementara PSV justru datang dengan modal dua kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.
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Porto memiliki peluang besar meraih tiga poin karena menunjukkan performa kandang yang mengesankan sepanjang beberapa pertandingan terakhir.
Tim asuhan Francesco Farioli memenangkan enam dari tujuh pertandingan kompetitif terakhir di Estadio do Dragao, sebuah catatan yang memperkuat optimisme tuan rumah.
Namun, ketangguhan domestik belum mampu diterjemahkan menjadi hasil positif di kompetisi Eropa.
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