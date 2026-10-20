Prediksi Skor Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions: Los Rojiblancos Menang

JawaPos.com - Stuttgart menghadapi rintangan berat dengan menantang Atletico Madrid dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Los Rojiblancos, julukan Atletico Madrid, datang dengan modal sempurna.

Stuttgart akan menjamu Atletico Madrid di MHPArena, Stuttgart, Jerman, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.

Meski bermain di kandang sendiri, penampilan Stuttgart pada musim ini belum konsisten.

Di Liga Jerman musim ini, Stuttgart menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir.

Mereka bahkan datang dengan hasil kekalahan 0-1 dari Hamburger SV pada akhir pekan lalu.

Karena itu, Stuttgart membutuhkan hasil positif untuk mengangkat kepercayaan diri setelah mengalami periode sulit di Liga Jerman, tiga kekalahan dalam empat laga terakhir.

Meski demikian, performa Stuttgart di Liga Champions sejauh ini cukup oke.

Mereka membuka perjalanan mereka dengan kemenangan 3-1 atas Viking FK, kemudian bungkam Slovan Bratislava dengan skor 3-0.