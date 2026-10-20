Prediksi Skor Napoli Vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Superlaget Bisa Kejutkan Partenopei!

Napoli bidik kemenangan di liga champion menghadapi Bodo/Glimt. (Napoli)
JawaPos.com - Napoli akan menghadapi klub raksasa Norwegia, Bodo/Glimt, dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027.
Superlaget, julukan Bodo/Glimt berpeluang membuat kejutan dengan memanfaatkan kondisi tuan rumah yang sedang dihantui tren negatif.
Napoli belum menunjukkan performa meyakinkan sejak memulai perjalanan di fase Liga Champions musim ini.
Tim berjuluk Partenopei itu menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal di laga pembuka, dan kembali tumbang 1-3 dari Villarreal.
Catatan minor tak hanya menghantui Napoli di Liga Champions, melainkan juga di kompetisi domestik Liga Italia.
Tim asuhan Massimiliano Allegri itu baru menelan kekalahan 0-1 dari Venezia pada Sabtu (17/10), menjadi kekalahan beruntun setelah dihajar Villarreal.
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Rentetan hasil negatif itu menambah tekanan terhadap Allegri yang belum mampu menemukan konsistensi permainan timnya.
Napoli bahkan telah menelan lima kekalahan dari sembilan pertandingan pertama musim ini di semua kompetisi, menjadi awal musim terburuk mereka dalam 25 tahun terakhir.
Di sisi lain, Bodo/Glimt datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati periode positif.
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