Prediksi Skor Corinthians vs Vitoria di Liga Brasil: Duel Penting Memperbaiki Posisi Klasemen

Corinthians menang dramatis dengan 10 pemain dan singkirkan Rosario Central (Bein Sports)
JawaPos.com - Corinthians akan menghadapi Vitoria dalam lanjutan Brasileiro Serie A 2026/2027 pada Selasa, 20 Oktober 2026 pukul 06.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan tren negatif yang mengganggu perjalanan mereka musim ini.
Corinthians memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, modal tersebut belum tentu cukup untuk menjamin kemenangan, mengingat performa tim berjuluk Timao itu sedang mengalami penurunan.
Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan liga terakhir, dengan catatan satu hasil imbang dan delapan kekalahan.
Hasil buruk kembali dialami Corinthians ketika menghadapi Palmeiras pada pertandingan sebelumnya.
Mereka harus mengakui keunggulan rival sekotanya itu dengan skor 1-4. Dalam laga tersebut, Corinthians hanya mampu mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran dari total peluang yang mereka hasilkan.
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Gustavo Henrique menjadi satu-satunya pemain Corinthians yang mencetak gol dalam pertandingan tersebut.
Hasil ini sekaligus memperlihatkan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, terutama dalam meningkatkan efektivitas serangan dan memperbaiki koordinasi pertahanan.
Di bawah arahan Clarence Seedorf, Corinthians perlu menemukan cara agar penguasaan bola bisa menghasilkan lebih banyak peluang berbahaya.
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Jawa Pos
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