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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Prediksi Skor Braga vs Gil Vicente: Mampukah Tuan Rumah Mengakhiri Tren Imbang dan Balas Kekalahan

Braga akan menghadapi Gil Vicente dalam lanjutan Liga Portugal. (Braga) - Image

Braga akan menghadapi Gil Vicente dalam lanjutan Liga Portugal. (Braga)

JawaPos.com - Braga akan menghadapi Gil Vicente dalam lanjutan Liga Portugal 2026/2027 di Estadio Municipal de Braga, Selasa (20/10/2026) kick-off pukul 02.15 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Braga mengincar kemenangan pertama di kompetisi domestik setelah hanya bermain imbang pada pertandingan pembuka.

Namun, upaya tuan rumah untuk mengamankan tiga poin diperkirakan tidak berjalan mudah.

Selain masih memiliki sejumlah pemain yang diragukan tampil karena masalah kebugaran, Braga juga dibayangi catatan buruk saat menghadapi rival regionalnya tersebut pada musim lalu.

Braga mengawali perjalanan di Primeira Liga musim ini dengan hasil imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Moreirense.

Hasil itu cukup mengecewakan karena mereka dua kali unggul, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Fran Navarro membawa Braga memimpin pada babak pertama. Namun, Moreirense hanya membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk menyamakan kedudukan.

Braga kembali unggul melalui Pau Victor setelah turun minum, sebelum tuan rumah mencetak gol penyeimbang pada menit-menit akhir.

Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang Braga menjadi empat pertandingan beruntun di liga, termasuk tiga laga terakhir pada musim 2025/2026.

Editor: Edi Yulianto
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