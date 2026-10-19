Zinedine Zidane Sebut Paul Scholes Gelandang Terhebat, Paolo Maldini Lawan Paling Sulit

JawaPos.com - Zinedine Zidane pernah memberikan pujian besar kepada legenda Manchester United Paul Scholes. Mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu menyebut Scholes sebagai gelandang terhebat di generasinya.

Zinedine Zidane, yang kini berusia 54 tahun, kerap dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.

Dia menikmati karier gemilang selama 17 tahun bersama sejumlah klub besar, termasuk Cannes, Bordeaux, Juventus, dan Real Madrid.

Setelah pensiun sebagai pemain, Zidane melanjutkan kesuksesannya di dunia kepelatihan.

Dia membawa Real Madrid meraih tiga gelar Liga Champions sebelum kemudian mengambil alih posisi pelatih timnas Prancis, menggantikan Didier Deschamps.

Zidane Sebut Paul Scholes sebagai Gelandang Terhebat Meski memiliki reputasi sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, Zidane pernah mengakui bahwa Paul Scholes merupakan lawan yang sangat sulit dihadapinya.

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Melansir Give Me Sport, dalam sebuah wawancara yang dilaporkan The Guardian, Zidane menyebut gelandang Manchester United tersebut sebagai pemain yang komplet dan tak tertandingi pada masanya.

“Lawan terberat saya? Scholes dari Manchester. Dia adalah gelandang yang komplet. Scholes tidak diragukan lagi adalah gelandang terhebat di generasinya,” ujar Zidane.