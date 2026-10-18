Prediksi Skor FC Twente vs FC Utrecht: Rekor Kandang Sempurna The Tukkers Jadi Ancaman Tim Tamu

FC Twente menjamu FC Utrecht di Stadion De Grolsch Veste, dalam laga pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - FC Twente akan menjamu FC Utrecht pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion De Grolsch Veste, Senin (19/10) pukul 01.00 WIB.
Tuan rumah lebih diunggulkan dalam pertandingan ini berkat performa konsisten dan catatan sempurna saat bermain di kandang.
FC Twente memiliki modal kuat untuk melanjutkan tren positif,, sementara itu FC Utrecht datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat setelah perlahan bangkit dari hasil buruk pada awal musim.
Di kompetisi Eredivisie, FC Twente juga berhasil mengumpulkan 17 poin dari tujuh pertandingan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri juga memberikan keuntungan bagi FC Twente untuk tampil lebih agresif sejak menit awal.
Di sisi lain, FC Utrecht tidak bisa dipandang sebelah mata.
Tim asuhan Anthony Correia mulai menunjukkan perbaikan setelah melewati periode sulit pada awal musim.
Yoann Cathline menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan.
Dia mencetak dua gol saat menghadapi Willem II dan berpotensi kembali menjadi andalan dalam membangun serangan FC Utrecht.
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