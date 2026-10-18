Prediksi Skor Groningen vs Ajax: Modal Dua Kemenangan, Tuan Rumah Siap Beri Kejutan

JawaPos.com - FC Groningen akan menjamu Ajax Amsterdam pada pekan Eredivisie Belanda di Stadion Euroborg, Minggu (18/10) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Groningen untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus memperpanjang tren positif setelah meraih dua kemenangan meyakinkan.

Laga Groningen vs Ajax dijadwalkan berlangsung pukul 21.45 WIB. Kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen sementara.

Groningen berada di peringkat keenam dengan koleksi 14 poin, sedangkan Ajax menempati posisi kelima dengan 15 poin.

Groningen datang dengan kepercayaan diri yang meningkat. Lini serang tim asuhan Dick Lukkien juga sedang berada dalam kondisi bagus.

Thom van Bergen dan Brynjolfur Darri Willumsson menjadi pemain yang patut diperhatikan karena sudah mengoleksi masing-masing lima gol di Eredivisie musim ini.

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Dukungan suporter di Euroborg juga berpotensi memberikan keuntungan bagi tuan rumah.

Groningen diharapkan mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk menekan lawan sejak awal pertandingan.