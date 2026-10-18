Prediksi Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Incar Kemenangan Beruntun

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Inggris 2026/2027.

Duel bertajuk Derby M23 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Amex, Minggu (18/10) pukul 20.00 WIB.

Brighton berpeluang melanjutkan tren positif, tetapi Crystal Palace tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit.

Brighton memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris.

The Seagulls mengalahkan Sunderland 2-0, Arsenal 3-0, dan Manchester United 3-2.

Bermain di kandang sendiri juga bisa menjadi keuntungan bagi tuan rumah, meskipun mereka tetap harus mewaspadai catatan pertemuan kedua tim.

Namun absennya beberapa pemain dapat memengaruhi pilihan taktik Hurzeler.

Meski demikian, Brighton masih mempunyai sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk menjaga intensitas permainan.