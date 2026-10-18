FIFA Ubah Aturan Skorsing Usai Kontroversi Folarin Balogun Mencuat dalam di Piala Dunia 2026

Folarin Balogun (Bein Sports)
JawaPos.com – FIFA menyetujui perubahan Kode Disiplin setelah kontroversi skorsing Folarin Balogun pada Piala Dunia 2026 memicu pertanyaan mengenai konsistensi penegakan aturan.
Dilansir dari laman Bein Sports Pada Minggu (18/10), Perubahan tersebut bertujuan mencegah pembatalan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang seharusnya berlaku otomatis bagi pemain yang menerima kartu merah langsung atau terkena skorsing akibat akumulasi kartu kuning.
Melalui kebijakan baru ini, FIFA berupaya memastikan sanksi disiplin diterapkan secara konsisten kepada seluruh pemain dan tim yang berkompetisi.
Kontroversi Balogun bermula pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 ketika penyerang tim nasional Amerika Serikat itu menerima kartu merah setelah insiden yang melibatkan Tarik Muharremovic.
Hukuman tersebut semestinya membuat Balogun absen dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, tetapi skorsingnya kemudian dibatalkan sehingga ia diizinkan bermain.
Kasus tersebut semakin menjadi sorotan setelah Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya meminta Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau hukuman tersebut, meskipun Infantino menyatakan keputusan diambil secara independen oleh komite disiplin.
Perubahan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya FIFA memperkuat kepastian dan transparansi dalam penerapan sanksi disiplin di sepak bola internasional.
Meski kebijakan baru diharapkan mencegah terulangnya kasus serupa, FIFA tetap menghadapi tuntutan untuk memastikan setiap keputusan disiplin bebas dari perlakuan istimewa terhadap tim atau pemain tertentu.
Penerapan aturan secara konsisten akan menjadi perhatian utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola dunia, terutama dalam turnamen besar seperti Piala Dunia.
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