Prediksi Skor FC Twente vs FC Utrecht: Duel Beda Level! The Tukkers Siap Sikat Habis Tim Tamu

JawaPos.com — FC Twente diunggulkan mengalahkan FC Utrecht dengan prediksi skor 3-1 pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion De Grolsch Veste, Senin (19/10/2026) pukul 01.00 WIB.

Tim berjuluk The Tukkers tersebut sedang menempati peringkat keempat klasemen dan berambisi mempertahankan rekor sempurna di kandang, sementara FC Utrecht datang dengan modal kebangkitan setelah menjalani awal musim yang sulit.

Pertandingan ini mempertemukan dua kesebelasan dengan kondisi berbeda dalam persaingan Eredivisie musim ini.

FC Twente belum terkalahkan di semua kompetisi sejak Agustus, sedangkan FC Utrecht masih tertahan di peringkat ke-13 meskipun mulai memperlihatkan perkembangan positif.

FC Twente Sedang Menggila, Mampukah Pertahankan Rekor Sempurna?

FC Twente memasuki pertandingan melawan FC Utrecht dengan catatan delapan laga beruntun tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Pasukan John van den Brom membukukan enam kemenangan dan dua hasil imbang sejak terakhir dikalahkan Qarabag dengan skor 0-1.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi The Tukkers untuk melanjutkan tren positif di Eredivisie.