Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.28 WIB

Prediksi Skor FC Twente vs FC Utrecht: Duel Beda Level! The Tukkers Siap Sikat Habis Tim Tamu

FC Twente berambisi mempertahankan rekor kemenangan kandang saat menjamu FC Utrecht pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di De Grolsch Veste. (FC Twente) - Image

FC Twente berambisi mempertahankan rekor kemenangan kandang saat menjamu FC Utrecht pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di De Grolsch Veste. (FC Twente)

JawaPos.com — FC Twente diunggulkan mengalahkan FC Utrecht dengan prediksi skor 3-1 pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion De Grolsch Veste, Senin (19/10/2026) pukul 01.00 WIB.

Tim berjuluk The Tukkers tersebut sedang menempati peringkat keempat klasemen dan berambisi mempertahankan rekor sempurna di kandang, sementara FC Utrecht datang dengan modal kebangkitan setelah menjalani awal musim yang sulit.

Pertandingan ini mempertemukan dua kesebelasan dengan kondisi berbeda dalam persaingan Eredivisie musim ini.

FC Twente belum terkalahkan di semua kompetisi sejak Agustus, sedangkan FC Utrecht masih tertahan di peringkat ke-13 meskipun mulai memperlihatkan perkembangan positif.

FC Twente Sedang Menggila, Mampukah Pertahankan Rekor Sempurna?

FC Twente memasuki pertandingan melawan FC Utrecht dengan catatan delapan laga beruntun tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Pasukan John van den Brom membukukan enam kemenangan dan dua hasil imbang sejak terakhir dikalahkan Qarabag dengan skor 0-1.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi The Tukkers untuk melanjutkan tren positif di Eredivisie.

Terlebih, FC Twente berhasil mengumpulkan 17 poin dari kemungkinan 21 angka setelah mengalami kekalahan 0-1 dari Heerenveen pada pertandingan pembuka musim.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor FC Utrecht vs Willem II: Utreg Dibantai 5-0, Saatnya Bangkit di Kandang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor FC Utrecht vs Willem II: Utreg Dibantai 5-0, Saatnya Bangkit di Kandang!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.18 WIB

Prediksi Feyenoord vs FC Utrecht di Liga Belanda: Tuan Rumah Pesta Gol di De Kuip - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Feyenoord vs FC Utrecht di Liga Belanda: Tuan Rumah Pesta Gol di De Kuip

Minggu, 20 September 2026 | 03.29 WIB

Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu

Minggu, 13 September 2026 | 17.42 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore